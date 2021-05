Calciomercato Juventus, ufficiale l’addio di Fabio Paratici: lo ha comunicato il club bianconero

Fabio Paratici lascia la Juventus. La società bianconera ha ufficialmente comunicato l’addio del dirigente, che dopo undici stagioni lascerà il club. Il managing director Football Area della Juventus non rinnoverà il proprio contratto con la società bianconera in scadenza il prossimo 30 giugno. Paratici e il Presidente Agnelli si sono incontrati oggi allo Juventus Head Quarter della Continassa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, UFFICIALE l’addio di Paratici

Calciomercato.it aveva sottolineato qualche settimana fa come l’addio del dirigente fosse molto vicino. Sempre più vicina, a questo punto, la promozione di Cherubini, con Paratici che potrebbe finire al Tottenham, che vorrebbe provare a portarlo a Londra insieme ad Antonio Conte.

Queste le parole di Paratici e Agnelli apparse sul sito ufficiale bianconero.

“Sono stati anni bellissimi, di crescita professionale e di forti emozioni. La Juventus mi ha concesso l’opportunità di svolgere la mia attività in piena libertà e senza condizionamenti nel pieno rispetto del mio ruolo. Per questo desidero ringraziare tutto il club, il mio staff, i dipendenti, i collaboratori, i calciatori, gli allenatori, gli azionisti, e, in particolare, il Presidente, Andrea Agnelli. Si chiude un capitolo importante della mia carriera, in attesa di nuove sfide” dice Fabio Paratici.