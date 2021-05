Calciomercato Juventus, si accelera per Allegri | Addio Conte: Inter KO

La Juventus lavora al futuro della sua panchina in ottica calciomercato. I bianconeri sono sempre più forti sul nome di Massimiliano Allegri

La Juventus è arrivata a un punto di svolta cruciale per presente e futuro della sua panchina. Andrea Pirlo è riuscito a conquistare in extremis la Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions League. La sua panchina, però, resta fortemente in bilico: la Juventus sembra guardarsi intorno alla ricerca del suo sostituto.

Nelle ultime ore, sembra sempre più in rampa di lancio il profilo di Massimiliano Allegri. Si tratterebbe di un grande ritorno per i bianconeri, dopo che il livornese era riuscito a guidare la Vecchia Signora nella storica striscia di scudetti e portarla in finale di Champions League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Allegri vicino al ritorno: Inter e Real bruciate

Ora, secondo quanto riporta ‘La Stampa’, la Juventus è pronta a uscire allo scoperto e accelerare per il ritorno dell’allenatore in panchina. In particolare, la situazione legata ad Antonio Conte all’Inter potrebbe rappresentare un nuovo momento cruciale per la trattativa. I bianconeri ora vogliono accelerare per bruciare proprio i nerazzurri, che potrebbero tornare con forza sul tecnico livornese, e il Real Madrid, da tempo in pressing sull’allenatore e in cui la posizione di Zinedine Zidane resta in bilico. La svolta, secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, potrebbe arrivare già nelle prossime 48 ore, con Andrea Pirlo che ormai costituisce un piano B per la panchina bianconera. Allegri e il ritorno alla Juventus: la svolta è ormai a un passo, ma Inter e Real Madrid restano in agguato.