Calciomercato Inter, clamoroso: Conte dice addio | Divorzio in 48 ore

Antonio Conte è pronto a dire addio all’Inter. Il tecnico è vicinissimo a lasciare l’Inter: la decisione verrà formalizzata in tempi brevi

L’Inter ha vissuto un’annata trionfale in Serie A con la conquista dello scudetto. I nerazzurri, agli ordini di Antonio Conte, sono riusciti a raggiungere il tanto ambito tricolore, ma ora saranno, con ogni probabilità, costretti a vivere un nuovo ribaltone in panchina. L’addio dell’allenatore, infatti, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è vicinissimo. Conte e la società vanno spediti verso la separazione, tanto che l’ufficialità dell’addio potrebbe arrivare già nell’arco delle prossime 48 ore.

Un addio che qualsiasi tifoso nerazzurro e probabilmente anche in società tutti avrebbero voluto scongiurare ma che sta diventando realtà. La causa è da imputare a divergenze nei progetti e soprattutto alle contingenze economiche che spingono la proprietà nerazzurra verso il ridimensionamento. Da mesi, l’Inter convive con l’instabilità societaria sullo sfondo: Suning a caccia di investitori, la mancanza totale di liquidità e l’impossibilità di spendere sono tutti argomenti concreti, alle spalle di una squadra che intanto macinava vittorie. Ora la resa dei conti e un divorzio che si avvicina, senza rancori, ma lasciando un vuoto tremendo sulla panchina dell’Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, Conte al passo d’addio: le necessità della società

Alla base della separazione, ci sarebbero, quindi, le divergenze sulla visione del futuro tra Conte e la proprietà. Il tecnico non accetta ridimensionamenti, ma Suning ha bisogno di chiudere il prossimo calciomercato con un attivo di quasi 100 milioni e allo stesso tempo di ridurre del 20% il monte ingaggi. Cifre compatibili solo con la cessione di un big o comunque titolarissimi in rosa, che Conte, invece, avrebbe voluto scongiurare.

A questo punto, è improbabile – e non pare necessario – che avvenga il famoso summit con Marotta, tutta la dirigenza e Steven Zhang. Se si verificherò l’incontro, sarà solo per un saluto e una stretta di mano. Rapporto ottimi, dunque, che potrebbero portare anche al riconoscimento di una buonuscita per il tecnico, anche per riconoscenza dell’ottimo lavoro svolto. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, potrebbe attestarsi sui 7 milioni di euro.

Ora all’addio, infatti, pare inevitabile e potrebbe arrivare in tempi brevissimi: Conte si prepara a salutare l’Inter, proprio a poche settimane dalla conquista dello scudetto.