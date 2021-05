Calciomercato Inter, vertice per il futuro di Conte | Ribaltone Zhang

Il futuro di Antonio Conte resta in bilico: non c’è ancora chiarezza sulle prospettive al tecnico dell’Inter. Le ultime sul vertice e la posizione di Steven Zhang

L’Inter ha conquistato e festeggiato lo scudetto nelle ultime settimane. Un traguardo che ha avuto come grande mattatore Antonio Conte. Il tecnico è riuscito, infatti, a imporre il suo gioco e la sua idea di calcio alla squadra e alle avversarie, vincendo ampiamente la Serie A. Un trionfo in piena regola, ma che ora lascia spazio alle questioni legate al futuro del tecnico.

La permanenza di Conte in nerazzurro è tutt’altro che certa: andranno chiarite le posizioni del club e dell’allenatore, nella speranza che, alla fine, si possa andare avanti insieme. Il futuro del tecnico, però, nonostante il successo tricolore, è sempre più bilico. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, alla base ci sarebbero divergenze sulla visione del progetto. Conte mantiene intatte le sue altissime ambizioni: vuole vincere e confermarsi, vuole farlo all’Inter, in linea con la proprietà e Marotta, ma allo stesso tempo chiede sicurezze, programmi e rinforzi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, Conte e il vertice con Zhang: l’ultima mossa della proprietà

Da giorni, si parla, dunque, di vertice imminente tra la società e Antonio Conte, mentre si rincorrono ormai da giorni le voci sul futuro del tecnico. Ora, secondo quanto riporta la Rosea, potrebbe non avvenire. L’Inter avrebbe fatto sapere, forse anche per strategia, al tecnico che potrebbe non essere necessario. Conte sarebbe già venuto a conoscenza dei programmi sabato scorso ad Appiano Gentile nel vertice con tutta la dirigenza. Alla fine, il faccia a faccia potrebbe anche slittare e verificarsi nei prossimi giorni, ma di certo le parti restano distanti. La società deve tagliare le spese, mentre Conte chiede un rilancio e non indietreggia circa le sue ambizioni.

E comunque ora il club attende una risposta dal tecnico: sono ore di riflessione per entrambe le parti. Serviranno alcuni giorni per tentare la mediazione, ma poi occorrerà arrivare a una decisione definitiva: si può rompere del tutto o restare insieme per tentare di raggiungere scudetto e seconda stella.