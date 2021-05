Il calciomercato dell’Inter sta per entrare nel vivo e occhio al futuro di Achraf Hakimi: assalto al marocchino da tre big europee

Giornata speciale ieri per l’Inter. I nerazzurri hanno finalmente sollevato il tanto ambito trofeo a San Siro dopo la straripante vittoria con l’Udinese. Unico aspetto negativo di un pomeriggio perfetto la mancanza dei tifosi. Ora la società avrà tempo per dedicarsi quasi esclusivamente a temi legati al calciomercato. Ci sono diverse questioni spinose da risolvere, tra cui il futuro di Achraf Hakimi. Dopo lo scontro con i bianconeri, nel post partita, l’esterno ha dichiarato in diretta di voler rimanere. Ma non mancano le lusinghe a una delle migliori pedine dello scacchiere di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, pericolo Hakimi: corsa a tre

La situazione finanziaria dell’Inter mantiene uno stato d’animo di preoccupazione nell’ambiente. Serviranno le giuste garanzie al fine di continuare il rapporto con diversi dei protagonisti scudetto. Tra questi c’è anche Hakimi: i nerazzurri hanno pagato la prima rata prevista per il pagamento del cartellino da 10 milioni di euro al Real Madrid, squadra da cui è arrivato la scorsa estate. Puntano a completare l’acquisto, ma in caso di offerta molto importante potrebbero cedere.

Proposta che potrebbe certamente arrivare in estate, visto che non pochi top club apprezzano tanto il profilo del classe ’98. Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, le compagini interessate sarebbero il Bayern Monaco, il Manchester City e gli stessi ‘Blancos’ per realizzare un clamoroso ritorno. Questi ultimi, in particolare, diranno addio molto probabilmente a Odriozola e Carvajal non dà affidabilità dal punto di vista fisico. Motivo per cui potrebbero tentare l’affondo al marocchino, che ha un contratto in scadenza a giugno 2025. La valutazione si aggira intorno ai 60-70 milioni di euro. Vedremo se ci saranno sviluppi in merito.

Emanuele Tavano