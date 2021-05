L’Inter e Conte temono di dover rinunciare a un big: al momento di uscire dal campo con l’Udinese, però, uno di loro ha lanciato un messaggio molto chiaro

L’Inter chiude col botto una stagione trionfale in Serie A. La ciliegina nerazzurra sullo scudetto arriva nel giorno della festa a ‘San Siro’ grazie a un netto 5-1 sull’Udinese. L’ennesima ottima prestazione che è servita per ritoccare record, di squadra e individuali, e per disegnare un altro sorriso sul volto di tutti i tifosi. Una volta smaltita la ‘sbornia’ per i festeggiamenti, però, per l’Inter sarà anche tempo di decidere il futuro. Il timore di Antonio Conte, tema che farà inevitabilmente pendere la bilancia sul suo futuro, così come del popolo nerazzurro, è ovviamente quella di perdere un big.

Calciomercato Inter, Hakimi: messaggio chiaro sul futuro in diretta

Il bilancio necessita di una iniezione, il prestito in arrivo da Oaktree non basterà probabilmente per il calciomercato e quindi la possibilità di dover sacrificare almeno un giocatore importante rischia di essere concreta. Tra questi si fa il nome di Achraf Hakimi, che però non sembra proprio avere l’intenzione di lasciare l’Inter. Lo ha fatto capire anche in maniera abbastanza chiara lui stesso all’uscita dal campo durante Inter-Udinese. A favore di telecamera, infatti, il marocchino si è ripetutamente battuto il petto sullo stemma nerazzurro e facendo segno più volte con il dito ‘io resto qui’.