Annuncio a sorpresa in Spagna sul possibile approdo di Antonio Conte al Real Madrid, le ultime sul calciomercato Inter

“Se Zidane se ne va, credo che sarà il momento di Conte“. Parlando del futuro della panchina del Real Madrid, Josep Pedrerol lo ha riferito nelle ultime ore su ‘El Chiringuito Tv’. Il tecnico dell’Inter, secondo il giornalista, sarebbe dunque la possibile scelta dei blancos per i prossimi anni considerando i dubbi sulla permanenza del francese, ambito anche dalla Juventus. Sul suo futuro Zidane si è già espresso: “Nei prossimi giorni vedremo cosa succederà, non soltanto con me, ma con tutto quello che farà il club. Il bilancio è che non abbiamo vinto niente. Valuteremo tutto”.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Conte al Real per il dopo Zidane

Vincitore dello scudetto con l’Inter, quindi, anche Conte farà valutazioni con la dirigenza per programmare la prossima stagione. In caso di separazione potrebbe aspettarlo il Real Madrid, ma il suo vice Stellini ha mostrato ottimismo sulla permanenza: “Noi siamo super ottimisti perché abbiamo creato quello che cercavamo di creare, una squadra che primeggia in Italia e ha le forze e l’ambizione di crescere in Europa”.