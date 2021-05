Calciomercato Juventus, l’annuncio di Zidane: “Futuro? Ecco quando parlerò col Real”

Calciomercato Juventus, parla Zidane al termine della Liga conclusa dal Real Madrid al secondo posto: le dichiarazioni del francese

Battute conclusive della stagione e ultimi verdetti in tutti i campionati. La Juventus attende di conoscere il suo destino negli ultimi 90 minuti, con la trasferta di Bologna in cui provare ad assaltare la Champions, ma non dipendendo solo da se stessa. Si è già conclusa invece l’annata del Real Madrid, che nell’ultima giornata di Liga non è riuscito a sopravanzare l’Atletico Madrid nonostante la vittoria sul Villarreal. E ora, arriva il momento delle riflessioni sul futuro di Zidane, tra i papabili per la panchina bianconera del prossimo anno.

Calciomercato Juventus, Zidane: la data per il suo futuro

Una conferenza stampa che sa di addio, questa è la ricostruzione di ‘Marca’ dell’ambiente post gara in cui ha parlato Zidane. Il tecnico francese, interpellato sul suo futuro, ha spiegato: “Oggi è il giorno in cui essere orgogliosi della squadra, che sul campo ha dato tutto, lo dico a tutti i tifosi e li ringrazio. Non sono io il più importante, ma loro. L’Atletico Madrid ha meritato di vincere e gli facciamo i complimenti. Qual è il mio umore? Se me lo chiedete, la risposta è pessimo, perché non siamo riusciti a vincere. Parlerò con il club con calma e tra un po’ di tempo, ho un contratto. Nei prossimi giorni vedremo cosa succederà, non soltanto con me, ma con tutto quello che farà il club. Il bilancio è che non abbiamo vinto niente. I giocatori chiedono di vincere, so di avere delle responsabilità. Valuteremo tutto”.