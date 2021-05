La Juventus è in attesa di conoscere il proprio destino, così come Andrea Pirlo. Dalla Spagna si proiettano avanti e pensano già al primo colpo possibile di Zidane in caso di approdo a Torino

Domani sera la Juventus si giocherà le ultimissime chance di approdo alla prossima Champions League. I bianconeri saranno chiamati a vincere a Bologna, sperando in un passo falso di una tra Napoli e Milan per agguantare una delle prime quattro posizioni. Dalla qualificazione alla massima competizione europea dipenderà anche una larga fetta delle strategie di mercato dei bianconeri, che però dovrebbero salutare Andrea Pirlo, nonostante la vittoria della Coppa Italia. Da diverse settimane ormai si parla dell’erede del giovane allenatore italiano: dal ritorno di Allegri alla suggestione Gattuso, fino al grande sogno Zinedine Zidane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Fabian Ruiz primo colpo per Zidane

In Spagna pongono particolare attenzione sul destino di Zinedine Zidane, che potrebbe approdare proprio alla Juventus dopo la chiusura della stagione con il Real Madrid. Nello specifico secondo quanto sottolineato da ‘DonBalon.com’ il tecnico francese avrebbe già in mente il primo acquisto: Fabian Ruiz dal Napoli. Il centrocampista spagnolo è da tempo nella lista del preferiti dell’allenatore transalpino che non è mai stato accontentato gli anni scorsi da Florentino Perez a causa anche delle alte richieste del Napoli sui 70 milioni.

Ora però De Laurentiis abbasserebbe il tiro dopo un’annata non del tutto brillante e complicata soprattutto nella prima metà. Ruiz potrebbe essere così il rinforzo di Zidane in caso di approdo a Torino, per potenziare un reparto che ha vissuto una stagione di grande difficoltà. Il portale iberico conclude sottolineando come la Juventus potrebbe provare il colpo da 60 milioni di euro.