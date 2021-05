Juventus alle prese con il nodo Cristiano Ronaldo: il futuro del portoghese è tutto da scrivere e anche con la Champions League potrebbe salutare

Un Cristiano Ronaldo sempre più al bivio. L’avventura bianconera dell’attaccante portoghese potrebbe infatti concludersi domani sera dopo la partita del Dall’Ara contro il Bologna. Il suo contratto con la Juventus scadrà nel 2022, ma non è da escludersi una partenza in estate, sia in caso di approdo in Champions League sia (soprattutto) nel caso in cui i bianconeri dovessero ottenere il pass per l’Europa League.

Calciomercato Juventus, Ronaldo via: Manchester United o Sporting CP

Stando a quanto riferito dall’edizione di Torino del ‘Corriere della Sera’, il futuro di Ronaldo sembra essere sempre più in bilico. Senza la Champions l’addio sarà pressoché certo con due opzioni sul piatto. Una è il Manchester United, con Solskjaer che avrebbe già contattato il portoghese, l’altra è lo Sporting CP, club in cui Ronaldo è cresciuto e che disputerà la prossima Champions in quanto vincitore del campionato portoghese. Per i biancoverdi Ronaldo è un’istituzione e non è escluso che possa concludere la carriera lì dove tutto è iniziato. Il suo agente Jorge Mendes aveva però recentemente allontanato l’ipotesi di un ritorno a Lisbona, con il club che non potrebbe certo permettersi l’ingaggio attualmente percepito alla Juventus. Tutto però fa sembrare che quella contro il Bologna possa essere l’ultima partita in bianconero del fuoriclasse lusitano.