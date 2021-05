Cristiano Ronaldo è legato alla Juventus fino a giugno 2022 con stipendio netto di 31 milioni di euro. Mendes allontana l’ipotesi Sporting CP

Negli ultimissimi giorni è emersa la clamorosa possibilità di un ritorno allo Sporting CP da parte di Cristiano Ronaldo. Tutto è nato dai festeggiamenti social del portoghese e della famiglia per la vittoria della Liga Nos della squadra di Amorim, in cui come sappiamo lui è cresciuto ed esploso prima del grande salto al Manchester United. A ciò hanno fatto poi seguito le esplosive dichiarazioni della mamma del classe ’85 di Funchal, la signora Dolores Aveiro, la quale alla tv lusitana ‘TVI 24’ ha detto senza mezzi termini che “proverò a convincerlo a tornare allo Sporting“.

All’ipotesi ritorno di CR7 a Lisbona, alla corte dei ‘Leões’ diciotto anni dopo il suo addio, ha però definitivamente chiuso in queste ore Jorge Mendes: “Cristiano è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting, come ha infatti dimostrato pubblicamente – le parole dell’agente del numero 7 della Juventus – Ma al momento i suoi piani di carriera non passano attraverso il Portogallo“.

Calciomercato Juventus, Ronaldo-Sporting: quali sono (ed erano) gli ostacoli

Anche prima delle dichiarazioni di Mendes, la pista Sporting CP per Ronaldo veniva un po’ da tutti considerata difficilmente praticabile se non impossibile per due motivi: primo, in caso di addio ai bianconeri, probabilissimo con la mancata qualificazione alla Champions, il 35enne intende restare comunque ad altissimi livelli, ovvero giocare ancora per una squadra ultra competitiva. Il sogno è il ritorno, ma al Real Madrid, con Psg e l’altra ex, il Manchester United valide soluzioni alternative; secondo, per lo Sporting dovrebbe/avrebbe dovuto rinunciare a un mucchio di soldi.

Ricordiamo che il suo attuale stipendio tocca i 31 milioni di euro netti, chiaramente fuori portata per il club biancoverde e per quasi tutti i club del mondo, e che il contratto coi bianconeri sarà valido ancora per un altro anno.