Juventus, l’attacco del giornalista Paolo Bargiggia a Cristiano Ronaldo, il cui futuro bianconero resta in bilico

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sotto contratto fino al 2022 e si è recentemente parlato di un ritorno al Manchester United. Solskjaer avrebbe già avviato i contatti con il numero 7 bianconero, che continua a guardarsi intorno per una nuova destinazione. Calciomercato.it ha sottolineato dallo scorso marzo come l’attaccante stia meditando un addio e anche la possibile qualificazione in Champions League potrebbe non fargli cambiare idea.

Calciomercato Juventus, Bargiggia attacca Ronaldo

Del futuro di Cristiano Ronaldo ha parlato anche il giornalista Paolo Bargiggia, intervistato da ‘calcioinpillole.com’, puntando il dito contro l’attaccante portoghese. “Ronaldo non è un leader, non ha portato nessun valore aggiunto alla squadra. In questa Juventus progettata sui giovani è un peso”. E secondo lo stesso Bargiggia il futuro di Ronaldo, così come quello di Pirlo, sembra essere lontano da Torino. “Credo che l’addio di Ronaldo possa verificarsi anche in caso di qualificazione in Champions League. Pirlo? Penso abbia il 20% di chance di restare, ma fossi la Juventus lo cambierei solo per un top manager come Zidane“.