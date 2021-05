Calciomercato Juventus, obiettivo Locatelli | Concorrenza dello Shakhtar

La Juventus continua a puntare su Locatelli per il centrocampo, ma sul talento del Sassuolo la concorrenza è sempre più forte

Ci siamo quasi, manca una sola partita al termine del campionato e della stagione. La Juventus deve vincere per mantenere vive le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League, ma non ha il destino nelle proprie mani. Domenica al fischio finale i bianconeri sapranno se l’anno prossimo potranno contare sugli introiti della massima competizione europea, oppure se dovranno accontentarsi dell’Europa League. Non un dettaglio da poco per una società che necessita di una rivoluzione a livello di rosa, in particolare a centrocampo. Uno degli obiettivi rimane sempre Manuel Locatelli, ma la concorrenza estera potrebbe diventare un problema. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Shakhtar su Locatelli | Servono 35 milioni

Potrebbe essersi complicata la pista Locatelli per la Juventus. Come rivelato da ‘Tuttosport’, sul centrocampista del Sassuolo sarebbe sempre più forte il pressing dello Shakhtar Donetsk: il club ucraino dalla prossima stagione sarà guidato da De Zerbi, che vorrebbe portare con sé il cerebro del suo centrocampo. I rapporti dei bianconeri con la dirigenza neroverde rimangono ottimi, tuttavia l’ad Carnevali non è disposto a concedere sconti: per arrivare a Locatelli servirà una cifra intorno ai 30/35 milioni di euro. Tanti soldi, che senza l’acceso alla prossima Champions League potrebbero essere difficili da reperire a Torino. Intanto, lo Shakhtar tenta l’ex giocatore del Milan.