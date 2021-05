Juventus, Cristiano Ronaldo finito nel mirino del Manchester United, che starebbe pensando al ritorno del portoghese viste le difficoltà nell’arrivare ad altri obiettivi

A volte ritornano. In attesa di capire se la Juventus si qualificherà o meno per la Champions League, il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco. Il portoghese, come vi abbiamo rivelato nel marzo scorso, sta meditando l’addio al club bianconero e nemmeno un’eventuale qualificazione in Champions League potrebbe fargli cambiare idea. I club interessati, ma soprattutto gli unici che potrebbero permettersi lo stipendio monstre del portoghese, si contano sulle dita di una mano. C’è il Paris Saint-Germain e poi due delle tre società di cui il natio di Funchal ha già indossato la casacca: Real Madrid e Manchester United.

Calciomercato Juventus, contatti Ronaldo-Solskjaer

E proprio i ‘Red Devils’ starebbero pensando al ritorno del portoghese anche per via delle difficoltà nell’arrivare ad altri obiettivi. Nella lista della spesa del Manchester United c’è il nome di un grande rinforzo in attacco. Da Haaland a Harry Kane, passando per Jadon Sancho, il nome forse che con maggiore insistenza è stato accostato al club inglese. Se il nome del giovane millennial di origini caraibiche resta fortemente accostato ai ‘Red Devils’, lo stesso non si può dire per il centravanti norvegese e per il numero 10 del Tottenham.

Come infatti riferisce il ‘Daily Mail’, la dirigenza dello United ritiene troppo alte le pretese del Borussia Dortmund per Haaland. 150 milioni di euro è una cifra che il club non può permettersi. Così come i 140 milioni chiesti dagli ‘Spurs’ per Kane. Ecco perché il club avrebbe deciso di virare sull’attaccante della Juventus per rafforzare il reparto offensivo. Stando a quanto riferito dal ‘The Athletic’, Solskjaer avrebbe già avviato i contatti con lo stesso Ronaldo per tentare di convincere sia il giocatore, che la stessa dirigenza ad investire sul numero 7 bianconero. Dall’Inghilterra sostengono inoltre come l’eventuale approdo di Ronaldo in quel di Manchester potrebbe scatenare un effetto domino, con la Juventus che si fionderebbe su Griezmann e il Barcellona che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote del Manchester City per arrivare allo stesso Kane.