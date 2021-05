Zidane, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell’eventualità di vedere un Real senza di lui in panchina. Al futuro del tecnico è interessato, chiaramente, anche la Juventus

Giornata di vigilia per il Real Madrid, che domani sfiderà il Villarreal per l’ultimo turno della Liga. I blancos di Zinedine Zidane sono solamente a due punti dai cugini dell’Atletico, che giocheranno sul campo del Valladolid. Le attenzioni di tutti, in casa del club del presidente Florentino Perez sono dunque al finale di campionato ma in questi giorni sono state tante le notizie legate al futuro di Zidane.

Il tecnico ha un contratto in scadenza nel 2022 ma non è escluso che al termine della stagione decida di lasciare il Real. Ancora non c’è stata alcuna comunicazione a Perez, che vorrebbe continuare con il francese, ma sta sondando il mercato per i possibili sostituti. Il primo nome sarebbe quello di Raul ma come raccontato, per il Real, resta viva la pista Massimiliano Allegri.

Zidane, intervenuto in conferenza stampa, in vista della sfida al Villarreal, si è detto legato al Real: “I blancos sono la migliore cosa che mi sia capitata. Sono quasi 20 anni che sono qui. Può il Real essere una squadra migliore senza di te come allenatore? Certo, certo”, ha risposto il tecnico francese. Difficile dunque capire cosa abbia in mente Zidane. Alla situazione dell’ex calciatore, guarda con interesse anche la Juventus, che pensa sia a lui che a Massimiliano Allegri per un eventuale dopo Pirlo.