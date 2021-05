Domani arriverà il famigerato e decisivo incontro tra Conte e Zhang per delineare il futuro dell’Inter e dello stesso allenatore

L’Inter chiuderà oggi pomeriggio il proprio campionato nella passerella casalinga contro l’Udinese. Poi sarà nuovamente tempo di pensare al prossimo futuro del club che tra prestiti, problemi economici ed incertezze avanza verso una stagione che dovrà essere quella della riconferma in Italia ai massimi livelli, e del salto di qualità in Europa. L’ambizione massima dello stesso Antonio Conte dovrà infatti essere alimentata dal progetto societario, che potrebbe subire un ridimensionamento fisiologico dovuto al momento. Intanto ieri ad Appiano Gentile è stata giornata di summit tra la dirigenza al completo e il tecnico salentino, con la presenza dei vari Marotta, Antonello, Ausilio eZanetti che dovrebbe rappresentare un antipasto di quanto accadrà domani. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘sprint’ Lautaro | Incontro con l’agente!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, serve liquidità: ecco i sacrificabili

Calciomercato Inter, incontro Zhang-Conte: tracciate le linee guida

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, sottolinea come ieri si sia delineata la traccia che verrà portata avanti anche domani nel faccia a faccia con il numero uno Steven Zhang. L’incontro si dovrebbe dividere in due step: prima tra Conte e il presidente e in secondo luogo con tutti i dirigenti. Nello specifico la rosea sottolinea come l’allenatore abbia bisogno di capire l’eventuale ridimensionamento del club prima di sposare in pieno il progetto del prossimo anno. Conte non accetterà passi indietro nella programmazione e se ci dovrà essere autofinanziamento dovrà arrivare senza toccare gli incedibile del tecnico, che comprendono anche Lautaro Martinez ed i tre centrali di difesa.

Conte non prenderà in considerazione l’idea di tornare a lottare ‘solo’ per la Champions. Con lo stesso tecnico salentino inoltre sarà più semplice percorrere la strada della vittoria: in caso contrario, anche qualcuno dei big potrebbe interrogarsi sul futuro in nerazzurro.