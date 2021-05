L’Inter vede sfumare un affare a parametro zero: Georgino Wijnaldum è vicino al Barcellona, entourage in città per chiudere

Accostato a più riprese all'Inter, Georgino Wijnaldum è una pista da considerare chiusa per i nerazzurri. Il centrocampista olandese, in scadenza di contratto con il Liverpool, è vicino al Barcellona. L'avvocato del calciatore è in Spagna per definire i dettagli dell'accordo che legherà il 30enne al club blaugrana per tre anni.

Affare in chiusura quindi con Wijnaldum che saluterà il Liverpool dopo cinque stagioni: ai ‘Reds’ era arrivato nel 2016 proveniente dal Newcastle e se ne va dopo aver conquistato Champions e Premier League.