Calciomercato Inter, addio Conte: caccia all'erede | Allegri e non solo

L’Inter è arrivata a un nuovo bivio essenziale del suo futuro. L’addio di Antonio Conte alla panchina sembra ormai a un passo, occhio ad Allegri: i possibili sostituti

Antonio Conte e l’Inter: le strade sono pronte a separarsi. Il tecnico ha vissuto una stagione speciale agli ordini della Beneamata: un’annata che è culminata in uno scudetto vinto in maniera convincente e con ampio distacco rispetto alle dirette avversarie. Una festa che, però, ora rischia di terminare con un doloroso addio.

Come vi stiamo raccontando nelle ultime ore, infatti, il tecnico nerazzurro sembra ormai a un passo dal divorzio con l’Inter. Un addio vicinissimo per divergenze sulla visione del futuro. Suning ha necessità di un mercato in attivo e in cui dovrà ricavare circa 100 milioni di plusvalenze e ridurre gli ingaggi, Conte non ci sta. E, dunque, l’ennesimo ribaltone in panchina sembra ormai inevitabilmente doversi concretizzare. E l’Inter dovrà andare prontamente a caccia di un sostituto. I nomi in ballo non mancano e portano direttamente a piste italiane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, Marotta a caccia del sostituto di Conte: da Allegri a Sarri

Conte lascia sicuramente un’eredità importante da colmare. Il tecnico, oltre allo scudetto, ha garantito una visione di gioco e un progetto tattico nitido ai nerazzurri. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il primo nome che potrebbe fare al caso della Beneamata, come sostituto di Antonio Conte, è certamente quello di Massimiliano Allegri. Già lo scorso anno era stato sondato dai nerazzurri, ma occorre anche considerare i tanti estimatori che monitorano la situazione del tecnico: dalla Juventus al Real Madrid. E proprio i bianconeri sembrano accelerare per il tecnico nelle ultime ore.

Occhio anche al nome di Maurizio Sarri: restano dubbi, però, su come l’allenatore si adatterebbe alla rosa costruita da Conte. Infine, da monitorare con grande attenzione anche le piste che portano a Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi, per cui sono ore frenetiche per stabilire il suo futuro. Il primo ha un carattere forte e conosce già l’ambiente Inter, il secondo sembra al passo d’addio con la Lazio. Vedremo chi riuscirà a scalare le gerarchie nelle prossime ore: intanto l’ambiente nerazzurro si concentra su Conte e il suo addio, sempre più probabile, al club milanese.