Giorni decisivi per delineare il futuro della panchina della Juventus. Sullo sfondo ci sarebbe anche Luciano Spalletti in caso di divorzio con Pirlo

Resta in bilico il futuro sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo. Il tecnico bresciano per il rotto della cuffia ha staccato il pass per la Champions, aggiungendo in bacheca dopo la Supercoppa anche la Coppa Italia a spese dell’Atalanta. Un finale in crescendo per l’ex regista della Nazionale, che potrebbe però non bastare per tenersi stretto il timone della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, spunta Spalletti per la panchina: gli scenari

Agnelli prenderà una decisione definitiva nei prossimi giorni, con Zidane che rimane il sogno in panchina per il presidente bianconero. Senza un allenatore di alto profilo aumenterebbero le chances per Pirlo di essere confermato, anche se sarebbero in risalita le quotazioni di Gian Piero Gasperini nonostante la chiusura dei giorni scorsi dell’Atalanta ad una separazione dal mister di Grugliasco. Sembra sfumare invece l’ipotesi Gattuso, mentre con Allegri nonostante la stima di Agnelli non ci sarebbero stati contatti concreti per il ritorno sotto la Mole. Infine, spunterebbe nel lotto dei candidati anche Luciano Spalletti: occhio quindi sullo sfondo alla candidatura dell’ex tecnico di Roma e Inter per la panchina della ‘Veccia Signora’.

Spalletti era nel mirino soprattutto del Napoli, prima che il patron De Laurentiis virasse a sorpresa su Conceicao per prendere il posto di Gattuso.