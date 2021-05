Mentre Pirlo si gioca l’accesso in Champions con la Juventus, sono tanti i nomi che circolano in caso di addio: uno di questi è quello di Gasperini dell’Atalanta

Domani si chiuderà la stagione 2020/2021, che deve ancora emettere alcuni importanti verdetti. Come l’Inter campione d’Italia di Antonio Conte, anche l’Atalanta ha conquistato la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Restano da decidere le ultime due squadre, con Napoli, Milan e Juventus che si giocano le ultime chance. Un incrocio incredibile che vede i rossoneri far visita proprio alla squadra di Gian Piero Gasperini, battuta mercoledì scorso da quella di Andrea Pirlo nella finale della Coppa Italia. Gli azzurri di Gennaro Gattuso, invece, affronteranno il Verona di Ivan Juric, sulle cui tracce c’è il Torino.

Ma un ulteriore incastro è dato dal domino delle panchine che ancora deve partire: Pirlo e Gattuso sono dati in uscita dagli attuali club, ma il primo potrebbe conquistarsi la conferma con il piazzamento Champions. Pioli, invece, potrebbe essere sostituito in caso di quinto posto. Lo stesso tecnico calabrese, nel frattempo, è stato accostato con insistenza alla Juventus, così come Gasperini. E proprio su quest’ultimo si concentrano le nostre attenzioni.

Gasperini sulla lista della Juventus per il post Pirlo

In attesa, dunque, di capire come finirà la stagione, le voci di mercato impazzano. Mentre il futuro di Pirlo sembrava ormai segnato, con l’addio dopo una sola stagione, la vittoria in Coppa Italia, unita alla Supercoppa Italiana, e il quarto posto in classifica, che significa Champions League, potrebbero portare il 41enne bresciano alla clamorosa conferma. In caso di addio, però, attenzione alla pista che porta all’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, che con la sua squadra deciderà il destino dei bianconeri domani. Stando, infatti, alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la pista che porta al 63enne tecnico di Grugliasco è da tenere in considerazione, gli spifferi stanno diventando sempre più insistenti.

Legato da un contratto fino al 2024 agli orobici, con l’amministratore delegato Luca Percassi che oggi ha parlato anche di questo argomento in conferenza stampa, per il ‘Gasp’ si tratterebbe di un ritorno a Torino dopo l’esperienza nella giovanili, dal 1994 al 2003. È bene ribadire che, allo stato attuale, non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti in causa, ma la situazione è da monitorare con estrema attenzione. A bocce ferme, si parlerà di tutte le possibilità, anche estere, fermo restando che la permanenza all’Atalanta, ad oggi, è l’opzione più probabile.