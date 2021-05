Calciomercato Milan, da Pioli a Donnarumma: scenari con e senza Champions

Calciomercato Milan, passa tutto dalla Champions: gli scenari, da Pioli a Donnarumma, in caso di qualificazione o meno









Atto finale per il Milan all’ultima di campionato contro l’Atalanta, per raggiungere la Champions League. I rossoneri hanno fallito il match point con il Cagliari e ora non possono sbagliare con i bergamaschi, per non vedere sfumare un obiettivo a lungo avuto saldamente in pugno. La qualificazione all’Europa che conta, come ricordato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, sposterebbe gli equilibri di mercato relativamente a molte situazioni.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Pioli, in ogni caso, non sarebbe a rischio, ma godrebbe ugualmente del sostegno della società. Anche senza Champions, un investimento cospicuo verrebbe fatto su Tomori. Più difficile, invece, andare all’assalto anche di Brahim Diaz. Discorso apertissimo per Donnarumma e Calhanoglu il cui nuovo contratto è ancora in ballo. Il testa a testa proprio con la Juventus, dove entrambi potrebbero finire a seconda dell’esito della corsa, complica tutto. Così come a cambiare potrebbe essere l’entità complessiva del mercato rossonero. Senza i soldi della Champions, sarebbe più difficile puntare nomi come Vlahovic.