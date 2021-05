Tentativo della Fiorentina per Juric, allenatore del Verona che è da tempo nel mirino anche del Torino

Tentativo della Fiorentina per Juric. Oggi, secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, il club viola avrà un nuovo contatto con il tecnico del Verona, corteggiato anche la passata stagione e da tempo nel mirino del Torino. Ed è proprio il forte interesse dei granata a complicare i piani del patron Commisso, alla disperata ricerca di un nuovo tecnico dopo i noti tentennamenti di Gattuso. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il casting, quindi, resta allargato ad altre figure come Fonseca (proposto da alcuni intermediari) e Domenico Tedesco, ex allenatore di Kokorin. Tornando a Juric, da quanto trapela il tecnico resta molto attratto dalla proposta del Torino. Il Verona, in ogni caso, non avrà problemi a liberarlo e ha già contattato dei possibili sostituti.