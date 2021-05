Il club granata punta sull’allenatore croato per la prossima stagione. Il Verona, questa volta, è pronto a liberarlo

Nessun dubbio per il Torino. Con la salvezza raggiunta, verranno intensificati i contatti con Ivan Juric del Verona. L’allenatore ex Genoa ha già dato la sua disponibilità e, da quanto trapela, è pronto ad iniziare una nuova avventura dopo un biennio davvero soddisfacente alla guida della formazione gialloblu. Il presidente Setti non farà resistenze, anzi: secondo le indiscrezioni di Calciomercato.it, è pronto a liberare Juric con cui ha avuto due confronti nelle scorse ore. Poche possibilità quindi per Davide Nicola, autore di una bella cavalcata condizionata, però, dalle pesanti sconfitte con Milan e Spezia.

