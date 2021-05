Calciomercato.it vi offre in tempo reale Lazio-Torino, recupero della venticinquesima giornata di Serie A

Reduce da undici gol subiti tra Milan e Spezia, il Torino cerca in casa della Lazio il punto che vorrebbe dire salvezza matematica. La squadra di Nicola arriverà all’Olimpico con l’intento di rendere inutile lo scontro diretto dell’ultima giornata contro il Benevento, in ritardo di tre punti in classifica. Partita delicata per Simone Inzaghi che può essere l’artefice indiretto delle sorti del fratello Filippo e che vorrà cancellare la sconfitta di sabato nel derby contro la Roma. Calciomercato.it seguirà il recupero della venticinquesima giornata in tempo reale.

Probabili formazioni Lazio-Torino

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. S. Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Inter 88 punti; Atalanta 78; Milan e Napoli 76; Juventus 75; Lazio* 67; Roma 61; Sassuolo 59; Sampdoria 49; Verona* 43; Bologna* e Udinese 40; Fiorentina e Genoa 39; Spezia 38; Cagliari 37; Torino* 35; Benevento 32; Crotone 22; Parma 20

* una partita in meno