Domani si giocherà l’accesso alla Champions League, con un orecchio rivolto ad Atalanta-Milan. Ma il futuro di Pirlo alla Juventus tiene sempre banco

Bologna-Juventus sarà lo spartiacque decisivo per la stagione dei bianconeri di Andrea Pirlo. Per Cristiano Ronaldo e compagni, che si giocano l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League, anche se dipenderà tutto dal risultato di Atalanta-Milan. E per l’allenatore che, dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia alla sua prima esperienza in panchina, si gioca una grande fetta della sua riconferma. Una possibilità che sembrava remota solo pochi giorni fa e che, adesso, sta prendendo piede. Nel frattempo, però, per saperne di più sul futuro del 41enne tecnico bresciano, bisognerà attendere una data precisa: il 27 maggio.

“Sarà molto importante l’appuntamento del 27 maggio, quando si riunirà l’assemblea di Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la Juventus – le parole di Xavier Jacobelli, direttore di ‘Tuttosport’, a ‘Supernews’ – In quella occasione, si capiranno molte cose legate agli intendimenti di John Elkann sul futuro del club. In ogni caso, penso che non sia ancora deciso nulla sul futuro di Pirlo, perché tra i fattori che faranno la differenza nella scelta c’è, senza dubbio, il tipo di Europa a cui la Juventus riuscirà a qualificarsi”. Dunque, sono questi i giorni decisivi per conoscere il futuro della guida tecnica del club torinese, ma anche dei programmi futuri, in ottica calciomercato.