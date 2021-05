La vittoria in coppa Italia può pesare sul futuro di Pirlo: per la Juventus obiettivo Champions con vista sul mercato

Obiettivo centrato: la Juventus vince e porta a due i titoli conquistati nella stagione di esordio in panchina per Andrea Pirlo. Non un’annata trionfale per l’allenatore bianconero, ma la seconda coppa alzata dà nuova linfa alle sue aspirazioni di conferma. Il futuro passa da Bologna, ma anche da Napoli e Bergamo: la Champions League deciderà molto su quel che sarà la prossima stagione della Juventus. Dentro o fuori senza appello negli ultimi 90 minuti della Serie A 2020/2021. Un risultato che caratterizzerà le mosse sul calciomercato della società piemontese. Dopo aver abdicato a favore dell’Inter, dopo nove scudetti consecutivi, la società fa i conti con i fallimenti in campionato e Champions League e riflette: dal futuro di Pirlo ai nomi di Allegri e Zidane, passando dalle decisioni su Dybala e Ronaldo, le mosse della Juventus con o senza Champions. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, la Champions decide il tecnico: da Pirlo ad Allegri e Zidane

Si parte inevitabilmente dalla panchina: chi guiderà la squadra il prossimo anno? Ogni scenario è possibile, al momento non c’è alcuna decisione presa. Neanche l’addio di Pirlo, quasi scontato fino a ieri pomeriggio, è tornato in bilico. Molto dipenderà, lo abbiamo già detto, da ciò che accadrà domenica sera. Senza Champions, l’ipotesi conferma perderebbe consistenza, mentre in caso di ingresso nelle prime quattro ecco che le quotazioni della permanenza potrebbero schizzare verso l’alto.

Condizionale d’obbligo perché in casa Juventus nulla è dato per scontato. Con il cambio in panchina, l’intreccio da osservare è quello tra Allegri e Zidane con il Real Madrid. Senza dimenticare Rino Gattuso le cui quotazioni sono date in rialzo. Per la panchina bianconera non vanno dimenticati anche i nomi di Sinisa Mihajlovic e Simone Inzaghi, ma nulla verrà stabilito prima di domenica sera.

Calciomercato Juventus, da Ronaldo a Dybala: bivio Champions

Tutto da decidere in panchina, ma tutto da decidere anche per il futuro dei big della rosa. Se Buffon ha salutato già tutti e si appresta a valutare le offerte che gli stanno arrivando, Chiellini deve ancora decidere se appendere gli scarpini al chiodo o meno. Tutto da scrivere anche quel che sarà di Cristiano Ronaldo. Calciomercato.it vi ha raccontato della sua voglia di andare via, desiderio che diventerebbe ancora più forte in caso di mancata Champions. Centrare un piazzamento tra i primi quattro potrebbe, al contrario, renderebbe più probabile una permanenza.

Discorso ancora più complicato per Paulo Dybala: Champions o meno c’è una trattativa per il rinnovo ormai ferma. Senza prolungamento, l’addio sarebbe quasi una scelta obbligata ed allora non sarebbero da scartare eventuali possibili scambi, partendo da quello con Pogba e il Manchester United.

Juventus, da Donnarumma agli scambi: quanto pesa la Champions

Champions dirimente in uscita, ma anche in entrata. Una qualificazione, magari proprio ai danni del Milan, potrebbe cambiare gli scenari per il futuro di Donnarumma e non solo. Vi abbiamo raccontato di de Ligt come obiettivo prioritario del Barcellona. Per raggiungerlo Laporta è pronto a offrire qualcuno dei blaugrana, ma senza il fascino della Champions tutto diventerebbe più complicato.

Allora, dopo la coppa Italia, Pirlo deve provare a portare a casa un altro obiettivo. Nessuna coppa da alzare ma un traguardo che sarebbe molto più apprezzato dalla Juventus rispetto a quelli già tagliati. Da Pirlo a Ronaldo, il futuro bianconero passa da Bologna con vista Champions.