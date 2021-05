Calciomercato Juventus, post Twitter di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria in Coppa Italia: messaggio per il futuro

Serata importante per la Juventus, ieri, vincitrice della Coppa Italia. Secondo trofeo stagionale per i bianconeri, dopo la Supercoppa, ancora una volta a Reggio Emilia, stavolta contro l’Atalanta. Il Mapei Stadium porta bene a Pirlo e soci, che ora si giocheranno l’accesso in Champions domenica sera a Bologna. Non è stato tra i protagonisti principali Cristiano Ronaldo, con la copertina andata ad altri come Kulusevski e Chiesa, autori dei gol decisivi. Il portoghese è stato comunque molto partecipe dei festeggiamenti dei compagni.