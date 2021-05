Andrea Pirlo dopo la vittoria della coppa Italia vede in rialzo le sue quotazioni per restare alla Juventus: conferma più un colpo

Andrea Pirlo si è giocato al meglio la penultima fiche che aveva a sua disposizione per strappare una sorprendente conferma. La Juventus ha vinto la finale di coppa Italia contro l’Atalanta ed ora la panchina bianconera potrebbe anche non cambiare più padrone. Da mesi si parla del cambio di guida tecnica: da Allegri a Zidane, in un incrocio di destini che aspetta solo il via per compiersi, alla ipotesi Gattuso in risalita negli ultimi giorni e sponsorizzata dallo spogliatoio.

La vittoria della coppa Italia però rimescola le carte anche se la parola finale, almeno sul destino di Pirlo, arriverà domenica sera: senza Champions, l’addio sarebbe molto probabile. Entrare tra le prime quattro, invece, avvicinerebbe l’attuale tecnico alla conferma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, con la Champions conferma Pirlo più vicina

Battere il Bologna e sperare che una tra Milan e Napoli non faccia tre punti contro rispettivamente Atalanta e Verona. Poi arriverà il momento delle decisioni e la Juventus con la Champions in tasca potrebbe anche confermare Andrea Pirlo. Una permanenza con un rinforzo fondamentale: un regista, un calciatore alla Pirlo in campo che possa guidare la squadra come faceva l’attuale allenatore.

Ipotesi, perché tutto può ancora succedere. In campo, dove la Juve si gioca il tutto per tutto domenica sera. Fuori, dove Pirlo ha ancora una fiche da mettere sul tavolo e nessuno scenario può essere escluso.