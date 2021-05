Allegri sempre in orbita calciomercato Juventus, ma non solo. Oltre al Real, anche l’Inter ci pensa in caso di addio a Conte

Aveva deciso di prendersi un anno sabbatico. In realtà sono stati due. Ma ora Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina. Il tecnico livornese è conteso da diversi top club in Italia e in Europa. Come vi abbiamo anticipato la settimana scorsa, il suo futuro è legato a doppio filo a quello di Zidane: qualora ‘Zizou’ lasciasse il Real Madrid, Allegri potrebbe rimpiazzarlo alla guida dei blancos, con il francese che potrebbe tornare alla Juventus. Non è un mistero che sia il primo nome sulla lista del presidente Agnelli, ma più che la qualificazione alla prossima Champions League, l’ostacolo potrebbe essere rappresentato dalle richieste economiche in tema di stipendi e di investimenti sul calciomercato.

Calciomercato Inter, Allegri per il post Conte | Un titolarissimo può partire

Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo Giordano Mischi: “Sento dire che per Allegri sarà un testa a testa tra Juve e Real Madrid – ha detto a ‘Top Calcio 24’ – ma attenzione alla pista Inter qualora dovesse maturare il divorzio da Conte“. L’ex allenatore di Cagliari e Milan fu vicino ai nerazzurri già l’anno scorso ed il suo ottimo rapporto con Marotta favorirebbe la trattativa per lo sbarco ad Appiano Gentile. Uno scenario che potrebbe portare ad una cessione a sorpresa: secondo quanto riportato da ‘interlive.it’, infatti, potrebbe partire Stefan De Vrij. L’olandese si esprime al meglio nella difesa a 3, ma non sarebbe indispensabile per Allegri con il ritorno alla difesa a 4.