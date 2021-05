L’Inter deve sfoltire la rosa e una cessione potrebbe essere vicina: il calciatore conferma i contatti costanti con il tecnico

Tagliare i costi: la priorità dell’Inter è chiara e coinvolge inevitabilmente il futuro di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha reso decisamente al di sotto delle aspettative prima che l’infortunio al ginocchio lo togliesse dai giochi. Della sua stagione si ricorda il gol contro la Juventus, l’unico acuto di un calciatore voluto da Conte ma presto messo da parte anche dalla stesso allenatore.

Non sorprende quindi che, anche in virtù di un ingaggio intorno ai 6,5 milioni di euro, il suo nome sia inserito tra quelli dei possibili partenti. Tra le società interessate c’è anche il Marsiglia di Jorge Sampaoli, tecnico con il quale Vidal ha condivise le vittorie del Cile. Proprio su questa ipotesi si è soffermato lo stesso centrocampista ex Barcellona in un’intervista a ‘TNC Sport’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, beffa dalla Premier League

Calciomercato Inter, Vidal: “Ci sentiamo spesso”

Arturo Vidal racconta il suo rapporto con Sampaoli: “Per me è una persona speciale: mi ha fatto vincere con la Nazionale e mi ha fatto crescere come giocatore e come persona”. Il centrocampista continua: “Sampaoli è molto diretto, ti dice le cose in faccia: mi ha consentito di crescere. Conte, Ancelotti, tutti i miei allenatori mi hanno aiutato ma Sampaoli è speciale”

E sull’ipotesi futuro: “Ci sentiamo quando possibile, abbiamo un buon rapporto. In questo momento è difficile parlare di altre squadre, mi trovo molto bene all’Inter. Abbiamo appena vinto lo scudetto e non riesco a pensare ad altro”.