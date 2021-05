Calciomercato Juventus e Inter, beffa dalla Premier League

Calciomercato Juventus e Inter, un obiettivo di bianconeri e nerazzurri può sfumare: arriva l’assalto dall’Inghilterra

Concluso questo campionato, Juventus e Inter torneranno a sfidarsi a breve sul calciomercato, dopo l’ultimo scontro in campo che ha lasciato i consueti strascichi. Bianconeri che dovranno rifondare, nerazzurri che vorranno confermarsi, la sfida tra Paratici e Marotta come sempre sarà uno dei principali motivi di interesse della sessione di trattative. Ma per entrambe potrebbe arrivare la beffa su un obiettivo congiunto in Serie A.

Calciomercato Juventus e Inter, il Chelsea piomba su Malinovskyi

Tra i principali protagonisti del campionato, sicuramente Ruslan Malinovskyi. L’ucraino dell’Atalanta è riuscito a fare anche meglio della passata stagione con ben 9 gol in campionato e 12 assist, un ruolino di marcia impressionante. Il talento di Gasperini è finito, logicamente, nel mirino dei grandi club e secondo il ‘Sun’ a breve potrebbe arrivare l’assalto da parte del Chelsea. Tuchel cerca rinforzi di qualità e potrebbe presto presentare un’offerta al club bergamasco, si parla di una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Juve e Inter, alle prese con problematiche simili in ordine al bilancio, rischiano di essere bruciate sul tempo e non poter rispondere adeguatamente.