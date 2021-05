Calciomercato Juventus, ultimatum bomba | Allegri decisivo

Calciomercato Juventus, intreccio clamoroso con Allegri: al nome del tecnico livornese si lega l’ultimatum di un top player

Finale di stagione calcistica caldissimo che si lega a doppio filo con l’inizio di quella del calciomercato. Situazione tutta da monitorare in casa, con i bianconeri che si giocano moltissimo tra la finale dicon l’e l’ultima giornata di campionato in cui tentare ancora di inseguire la, in ogni caso, non sarà più l’allenatore dei campioni d’Italia uscenti. Come raccontato da Calciomercato.it la Juventus intensifica i contatti con Gattuso ma restano in ballo anche i nomi di Allegri e Zidane . Intreccio che riguarda inevitabilmente anche il, per il quale il nome del livornese è altrettanto caldo. E stando alle ultime notizie dalla Spagna, l’ex allenatore bianconero può essere decisivo per un colpo super.