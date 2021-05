Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo e Dybala | Doppio indizio!

Indizio sul futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala: i due attaccanti sono tra i testimonial della nuova maglia della Juventus per la prossima stagione

Sono giorni delicatissimi in casa Juventus, tra campo e calciomercato. Le ultime due partite della stagione, in Coppa Italia contro l’Atalanta e a Bologna nell’ultimo turno di Serie A, definiranno anche le strategie della società bianconera in vista della prossima stagione. Dal futuro di Andrea Pirlo, che a prescindere dal finale di stagione sembra ormai compromesso, a Cristiano Ronaldo e Dybala. Anche i due attaccanti sono in bilico ed entrambi in scadenza di contratto nel 2022: il portoghese dirà con ogni probabilità addio soprattutto in caso di Europa League, mentre per quanto riguarda l’argentino resta da risolvere il nodo rinnovo. Un possibile indizio arriva però dalla presentazione delle nuove maglie della Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, indizio Ronaldo e Dybala! I dettagli

La Juve ha svelato questa mattina la nuova prima maglia per la stagione 2021-2022. Tra i testimonial della divisa home ci sono anche Cristiano Ronaldo e Dybala. Un possibile indizio di calciomercato sul futuro dei due, che non preclude però alcuno scenario. In ogni caso, molto dipenderà dalle ultime due partite della squadra di Pirlo: l’accesso alla prossima Champions League potrebbe decidere il futuro di entrambi, con importanti introiti che sarebbero garantiti nelle casse bianconere. Staremo a vedere.