La Juventus bussa in casa Atletico Madrid proponendo uno scambio clamoroso: tre i nomi sul tavolo

La Juventus è pronta a dare il via al calciomercato estivo. La società bianconera dovrà operare con poche risorse a disposizione, come accadrà per quasi tutti gli altri club, magari muovendosi attraverso degli scambi. Un asse caldo è quello che porta in Spagna e più precisamente a Madrid. Dal lato Real c’è sempre in ballo la questione Zidane, oltre ad altri giocatori da tempo in orbita Juve come Isco, Asensio e Marcelo. Dal lato Atletico potrebbe infiammarsi una pista interessante.

Calciomercato Juventus, Agnelli prova a offrire Bentancur all’Atletico Madrid: scambio

Come riporta ‘Mundo Deportivo’, infatti, i bianconeri vorrebbero offrire Rodrigo Bentancur all’Atletico Madrid. L’uruguaiano non arriva da una stagione positiva, ma a Simeone è sempre piaciuto. L’ex Boca sarebbe tra i calcatori cedibili, con la Juventus che prenderebbe in considerazione anche uno scambio. E nei pensieri della dirigenza ci sarebbero tre giocatori dei colchoneros in particolare: Renan Lodi, Lemar e Gimenez. Delle pedine a cui l’Atletico non vorrebbe in realtà rinunciare, ma per cui potrebbe aprire la porta in caso di offerta importante. Da non dimenticare che tra le due società c’è ancora da risolvere la situazione legata a Morata e a Simeone piace parecchio anche Dybala.