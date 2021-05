Stringe il tempo per chiudere la prima operazione in uscita del calciomercato Juventus, ecco le ultime dal Sudamerica

Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta, la Juventus è attesa domenica da un’altra finale. Conscia che una vittoria contro il Bologna potrebbe comunque non bastare per la qualificazione alla prossima Champions, la squadra bianconera deve sperare nella mancata vittoria del Milan a Bergamo per regalarsi un calciomercato un po’ più tranquillo. Le operazioni in entrata non sono tuttavia l’unico argomento all’ordine del giorno, visto che ci sono diversi esuberi da piazzare. Uno di questi è sicuramente Douglas Costa. Il suo passaggio al Gremio secondo i media brasiliani doveva concludersi tra lunedì e martedì, ma le tempistiche sono diventate più lunghe, come già anticipato su queste pagine.

Calciomercato Juventus, corsa contro il tempo per Douglas Costa

Un ritardo che inizia a preoccupare la società di Porto Alegre, ma anche lo stesso giocatore che da tempo ha raggiunto l’intesa totale con la sua ex squadra. Secondo ‘Gaucha ZH’, il mancino brasiliano avrebbe chiamato direttamente Andrea Agnelli per ricevere rassicurazioni sul buon esito della trattativa, rallentata da problemi burocratici e da alcune complicazioni in essere con gli agenti del giocatore. Il presidente bianconero avrebbe dato ancora una volta rassicurato l’ex Shakhtar, che spera di riuscire ad essere tesserato nel corso di questa finestra di mercato.

Una vera e propria corsa contro il tempo, visto che il mercato brasiliano chiuderà domenica prossima, almeno per quanto riguarda le trattative all’estero. Qualora la fumata bianca o la rescissione non dovessero arrivare per tempo, il Gremio dovrebbe aspettare il primo agosto per tesserare il suo pupillo.