Calciomercato Juventus, svolta Douglas Costa | Annuncio del Gremio

Potrebbe essere arrivata una svolta nel futuro di Douglas Costa: annuncio dal Brasile sull’esterno della Juventus

La Juventus si appresta a vivere un weekend, probabilmente, decisivo anche in vista della prossima stagione. La sfida dell’Allianz Stadium di domenica contro il Milan, infatti, ha tutta l’aria di essere uno spareggio per conquistare l’accesso alla prossima Champions League. La qualificazione alla massima competizione europea sarà decisiva per delineare la Juventus che verrà: a partite da Andrea Pirlo, che se non dovesse entrare nei primi quattro posti difficilmente verrà confermato sulla panchina bianconera. Anche in chiave mercato, essere o non essere in Champions League cambierà radicalmente le strategie del club piemontese. Intanto, dal Brasile arriva un annuncio ufficiale su Douglas Costa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, il presidente del Gremio: “Niente accordo con Douglas Costa”

Il futuro di Douglas Costa è tutto da scrivere. L’esterno brasiliano non verrà riscattato dal Bayern Monaco e al termine della stagione tornerà a Torino. La Juventus, però, non sembra prenderlo in considerazione per il proprio progetto tecnico ed in estate cercherà una soluzione per piazzare il giocatore. Douglas Costa, peraltro, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno del 2022 e la sua valutazione è in picchiata: la priorità dei bianconeri, ormai, non è incassare qualcosa dalla sua cessione quanto piuttosto non dover pagare il suo ingaggio. Una delle possibili soluzione sarebbe il suo ritorno al Gremio, ma il recente annuncio del presidente sembra complicare i piani del club di Agnelli.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Juventus, Inter e non solo: tutti a caccia di Gosens

Romildo Bolizan Jr, presidente del Gremio, ha annunciato ai microfoni di ‘Rádio Gaúcha’: “In questo momento non siamo in grado di trovare un accordo con Douglas Costa. Cercheremo di fare un affare che sia conforme alla nostra realtà e che sia al livello di Douglas Costa, un giocatore eccezionale”. I tifosi del club brasiliano saranno delusi dal fatto che l’esterno offensivo di proprietà della Juventus non potrà tornare a vestire la maglia del ‘Tricolor’ al momento. Il Gremio nelle scorse settimane, secondo quanto raccontato in Brasile, avrebbe ottenuto il via libera dalla Juventus per la cessione gratuita. Fabio Paratici, a questo punto, dovrà trovare un’altra soluzione per Douglas Costa.