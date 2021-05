Calciomercato Juventus e Inter, Atalanta chiede 25/30 milioni per Gosens

L’esterno sinistro dell’Atalanta, Robin Gosens, è finito nel mirino della Juventus, dell’Inter e del Leicester: la richiesta dei nerazzurri









Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

In attesa di capire come finirà la stagione della Serie A, con i primi verdetti che sono stati già emessi, Inter campione d’Italia mentre Parma e Crotone retrocedono in Serie B, si comincia a muovere anche il calciomercato. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha messo in mostra, anche quest’anno, diversi calciatori che infiammeranno la sessione estiva del mercato in vista dell’annata prossima. Tra questi, senza ombra di dubbio, una menzione speciale merita Robin Gosens. Il 26enne esterno sinistro, autore di ben undici gol in trentanove presenze accumulate fino a questo momento, è tra i giocatori più chiacchierati e sono tante le voci che lo accostano a diversi club. Su tutti, la Juventus, che ha bisogno di rinforzi su quella fascia, l’Inter che saluterà Ashley Young e può disporre solo dell’adattato Ivan Perisic, e il Leicester, dove ritroverebbe l’ex compagno Timothy Castagne.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter e Juventus, Gosens allo scoperto: “Un giorno voglio giocare lì”

Calciomercato Juventus e Inter, ecco il prezzo di Gosens

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non ci sono offerte ufficiali presentate dai club interessati a Gosens, contrariamente a quanto circolato nelle scorse ore. Juventus, Inter e Leicester sono decisamente interessate al calciatore, ma, ad oggi, non sono stati mossi passi concreti per motivazioni diverse. In casa bianconera, bisognerà capire chi sarà l’allenatore e se accederanno alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League. Per i neo campioni d’Italia di Antonio Conte, tutto dipenderà dal budget che metterà a disposizione la proprietà per il calciomercato. Infine, gli inglesi sono attualmente al terzo posto in classifica nella Premier League e lottano per un posto in Champions: in caso di approdo nella massima competizione europea, potrebbero andare all’assalto del Nazionale della Germania. L’Atalanta, da sempre bottega cara, valuta il calciatore tra i 25 e i 30 milioni di euro: al termine dei vari campionati, se ne saprà di più sul futuro di Gosens.