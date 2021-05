Juventus e Inter continuano a monitorare il profilo di Gosens dell’Atalanta in sede di calciomercato: l’obiettivo è sempre più lontano

Pericolo Champions League per la Juventus. I bianconeri rischiano di non qualificarsi alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie e, se ciò dovesse avvenire, potrebbe concretizzarsi una vera e proprio rivoluzione nella rosa e non solo. L‘Inter, invece, vive una situazione certamene più positiva e si preparare a stappare lo spumante per la vittoria dello scudetto ormai prossima. Occhi, però, sempre sul calciomercato, con i club in questione che cercano di aggiungere rinforzi per motivi diversi. Entrambi seguono il profilo di Robin Gosens dell’Atalanta per la fascia sinistra. La Premier League sarebbe, però, in vantaggio per il suo acquisto.

Calciomercato Juventus e Inter, Gosens verso il Leicester: contatto

Gosens sta dimostrando di essere un elemento da grandissima squadra. In stagione ha realizzato fino ad ora 10 gol e 8 assist, numeri di elevatissimo spessore per un giocatore di fascia. Per questo motivo, Juventus e Inter avevano messo nel mirino il suo profilo in vista dell’estate, per potenziare quella zona di campo. Ma l’obiettivo si sta complicando in maniera molto rilevante. Nei giorni scorsi era spuntato l’interesse del Leicester City per il terzino. Gli inglesi sarebbero disposti ad offrire sui 23 milioni di euro, forti del probabile ritorno nella massima competizione europeo. Stando a quanto rivela il giornalista Fabrizio Romano, gli inglesi avrebbero avviato i contatti con i bergamaschi per provare ad intavolare un inizio di trattativa.

Sempre secondo il giornalista, il Manchester City invece non sarebbe interessato al classe ’94, nonostante alcune voci. Gosens si allontana dall’Italia e il suo futuro vede sempre più la Premier League.

