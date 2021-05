Calciomercato Inter, ritorno low cost | Conte detta i tempi

Il calciomercato Inter studia il ritorno low cost di Dimarco, Conte detta i tempi per l’esterno del Verona

Ceduto in prestito al Verona con diritto di riscatto per 6,5 milioni di euro, Federico Dimarco continua a interessare all’Inter. I nerazzurri possono ottenere il 50% della futura rivendita del giocatore, fattore che favorisce un suo possibile ritorno a costo ridotto. Nella stagione in corso il terzino sinistro classe 1997 si è messo in mostra con 5 assist e 4 gol in 32 presenze totali rivelandosi più che affidabile per la squadra di Juric.

Marotta vaglia dunque il suo ritorno ma, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, ogni discorso sarà procastinato al termine del campionato, quando Conte avrà modo di fare ulteriori valutazioni sulla rosa a disposizione. Dimarco negli ultimi mesi è stato seguito anche dal Napoli.