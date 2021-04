Calciomercato Inter, sulla strada del ‘pupillo’ di Conte c’è il Napoli

Calciomercato Inter, Conte insegue un rinforzo per la prossima stagione ma può intromettersi il Napoli: il punto

L’Inter si prepara al rush finale in campionato, due mesi per mantenere il vantaggio conquistato in vetta alla classifica e raggiungere il traguardo dello scudetto. Nerazzurri che iniziano però a pensare già al futuro e agli obiettivi da raggiungere in campagna acquisti. La situazione societaria impone di provare a mettere a segno almeno qualche colpo a condizioni estremamente favorevoli e in tal senso Conte avrebbe un nome in cima alla lista.

Si tratta di Dimarco, che in prestito al Verona sta maturando una crescita esponenziale. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto sul laterale mancino, che sarebbe perfetto per i piani nerazzurri, come ruolo e dal punto di vista economico. Il Verona ha la possibilità di riscattarlo per 6,5 milioni di euro, ma potrebbe essere frenato dall’obbligo di versare il 50% della futura rivendita all’Inter. I piani dei milanesi potrebbero però essere guastati dal Napoli: se gli azzurri puntassero su Juric nella prossima stagione, è praticamente certo che nella sua ‘lista’ il croato inserirebbe proprio Dimarco.