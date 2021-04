In Spagna si ipotizza che l’Inter possa decidere di cedere quattro suoi calciatori per far cassa. Tra i sacrificabili ci sarebbero Bastoni, Vidal, Skriniar e Perisic

La crisi economica, dovuta all’emergenza coronavirus, sta colpendo un po’ tutte le squadre. Anche l‘Inter deve fare i conti con perdite importanti e stando a quanto riportato in Spagna, sarebbe pronta a correre ai ripari per far cassa, vendendo alcuni dei suoi calciatori.

Secondo quanto si legge su ‘Fichajes.net’, il club nerazzurro avrebbe intenzione di cedere Arturo Vidal, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar e Ivan Perisic, quattro giocatori sui quali Antonio Conte, fino a questo momento, ha puntato davvero molto. Il centrocampista cileno è forse la più grande delusione: l’ex Juventus non è riuscito a dare l’apporto sperato ma il tecnico nerazzurro gli ha comunque dato grande spazio. Negli ultimi giorni le voci di un addio si sono fatte sempre più insistenti ma l’importante stipendio percepito all’Inter ne ostacola la partenza. Per Vidal possibile futuro al Marsiglia o in Sudamerica. Appare comunque scontato che l’Inter non andrà a guadagnare nulla dal suo cartellino. Al massimo un milione di euro, come si legge sul portale.

Cifre decisamente più importanti per quanto riguarda gli altri tre calciatori: Ivan Perisic è la vera sorpresa della stagione nerazzurra. Il croato, che la scorsa estate, sembrava destinato a lasciare il club, è riuscito ad adattarsi al ruolo di esterno sinistro ma il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 potrebbe portare i nerazzurri a cederlo. Perisic ha un buon mercato in Europa e potrebbe dire addio per 15-18 milioni di euro.

Calciomercato Inter, difesa d’oro: 135 milioni da Skriniar e Bastoni

Ma gli incassi importanti arriverebbero con gli addii di Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. Il difensore italiano ha parecchio mercato soprattutto in Premier League. La scorsa stagione si era fatto sotto il Manchester City di Pep Guardiola. Il suo valore è di ben 55 milioni di euro. E’ ancora più alto, infine, quello dell’ex Sampdoria, valutato sui 70- milioni. Anche in questo caso, lo slovacco piace in Inghilterra ma attenzione anche alla pista spagnola, oltre che al Psg, che in passato aveva effettuato dei sondaggi.