Non ci sono solo Inter e Juventus sulle tracce di Robin Gosens. L’esterno mancino dell’Atalanta sarebbe finito nel mirino del Leicester

I numeri di Robin Gosens continuano ad essere importanti. L’esterno di Gian Piero Gasperini è sicuramente uno dei punti di forza dell’Atalanta. Il calciatore, che il prossimo 5 luglio compirà 27 anni, ha giocato ben 38 partite, andando a segno dieci volte e realizzando otto assist. Un bottino che chiaramente non sta passando inosservato. Gosens potrebbe essere il prossimo pezzo pregiato a lasciare l’Atalanta: il tedesco ha davvero parecchio mercato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus e Inter, il Leicester pensa a Gosens

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: Ronaldo e Messi insieme!

Da tempo il 26enne è nel mirino di Inter e Juventus, che stanno pensando a lui per rafforzare la corsia sinistra ma la concorrenza è pronta ad aumentare. Negli ultimi giorni si è parlato tanto dell’interessamento da parte del Borussia Dortmund ma dall’Inghilterra giunge notizia che sulle tracce di Gosens ci sia anche il Leicester, pronto a chiudere per una cifra vicina ai 23 milioni di euro. A riportarlo è la giornalista Leah Smith. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno conferme in merito, soprattutto sul prezzo, visto che in passato l’Atalanta ha dimostrato di essere una bottega più che cara.