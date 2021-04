Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: Ronaldo e Messi insieme!

Bomba di calciomercato proveniente dalla Spagna: il PSG sogna di portare Cristiano Ronaldo e Messi al fianco di Neymar

Il calciomercato estivo vedrà sicuramente protagonisti anche i due migliori calciatori dell’ultimo decennio, già riconosciuti tra i migliori di sempre, ovvero Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Il futuro alla Juventus dell’attaccante portoghese è sempre più in bilico, mentre l’argentino è ancora in scadenza di contratto a giugno con il Barcellona. Entrambi, dunque, dovranno prendere una decisione nei prossimi mesi. Dalla Spagna, però, arriva una clamorosa indiscrezione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: il PSG sogna Cristiano Ronaldo e Messi!

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, il PSG sogna di portare Cristiano Ronaldo e Messi a Parigi insieme a Neymar, che nelle prossime settimane rinnoverà il proprio contratto con il club francese. Il quotidiano spagnolo lo definisce il “sogno impossibile” di Nasser Al-Khelaifi, che ha però già dimostrato con Mbappé e lo stesso Neymar che nel calciomercato nulla è impossibile. In ogni caso, per portare a termine operazioni di tale portata sarebbe necessario il sacrificio di Mbappé, che è inseguito dal Real Madrid di Florentino Perez. Staremo a vedere.