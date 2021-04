CM.IT | Juventus-Paratici, addio più vicino: le ultime

Sono giorni decisivi per la Juventus sul fronte allenatore e su quello dirigenziale: le ultime sul futuro di Fabio Paratici

Sono giorni caldissimi in casa Juventus soprattutto sul fronte allenatore. A prescindere dal finale di stagione, l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera sembra ormai al capolinea. Nelle ultime ore si è infatti tornato a parlare con insistenza del possibile ritorno di Massimiliano Allegri e, in questo senso, continuano ad arrivare conferme da più parti. Ma non solo. In bilico, infatti, c’è anche il futuro di Fabio Paratici, che è in scadenza di contratto a giugno. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CM.IT | Paratici, addio alla Juventus più vicino: i dettagli

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, i nuovi indizi sul possibile ritorno di Allegri aumentano di pari passo le indicazioni sul mancato rinnovo del direttore dell’area tecnica del club bianconero. Il rapporto con Andrea Agnelli è ormai compromesso e, salvo ripensamenti, il dirigente lascerà la Juve al termine della stagione. In ogni caso, Paratici continuerà a lavorare sul calciomercato in entrata ed in uscita in linea con le indicazioni della società fino alla scadenza del contratto. Vi terremo aggiornati.