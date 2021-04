Giorni cruciali per la panchina della Roma e la trattativa tra i giallorossi e Sarri: atteso nuovo incontro dopo Manchester

Giornate cruciali e non solo in campo. Entra nel vivo l'intreccio delle panchine che porterà volti nuovi alla guida delle big di Serie A. C'è anche la Roma che cambierà tecnico a fine stagione con l'addio di Fonseca. Come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa tra i giallorossi e Sarri è molto calda. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, dopo la gara contro il Manchester United, sono previsti nuovi incontri tra Pinto e l'entourage dell'allenatore di Figline.

Calciomercato, Sarri spinge per la Roma

Sarri spinge per allenare la Roma e dà priorità alla squadra giallorossa rispetto all’interesse del Tottenham. L’ex tecnico di Napoli e Juventus chiede un contratto biennale con opzione per un’altra stagione o un triennale con ingaggio intorno ai 4/4,5 milioni a stagione. Si preannunciano ore decisive, mentre – secondo persone vicine a Sarri – Allegri, anche oggi nella Capitale, ha deciso di aspettare la Juventus e un top club prima di comunicare la sua scelta.