Calciomercato Juventus, slitta il rinnovo di Inzaghi | Giallo per la panchina

La Juventus ragiona sul futuro della panchina e gli scenari non mancano sul calciomercato. Il rinnovo dell’allenatore si complica con nuove prospettive in ottica bianconera









La Juventus si avvia verso un finale di stagione che pare decisamente deludente rispetto alle prospettive iniziali. I bianconeri, infatti, sono ancora in piena lotta per la Champions League e non convincono sotto il profilo del gioco. Anche nell’ultima vittoria contro l’Udinese, infatti, la prestazione non è stata brillante per gli uomini di Andrea Pirlo, ma sono arrivati i tre punti grazie alla doppietta finale di Cristiano Ronaldo.

In ottica futura, anche se dovesse arrivare la qualificazione alla prossima Champions League, c’è aria di rivoluzione in casa bianconera. Nonostante le continue conferme, la panchina di Andrea Pirlo resta in bilico e le ipotesi non mancano per la sua successione al termine della stagione. Come vi abbiamo riportato, infatti, nelle ultime ore, la lista dei successori è ben fornita, con Allegri e Zidane in prima fila. Una pista in Serie A, però, va tenuta particolarmente in considerazione nelle prossime settimane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, mistero per il rinnovo di Inzaghi: occhio ai bianconeri

Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, infatti, il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi con la Lazio pare in stand-by. Da settimane, tutto sembrava fatto, ma ora Claudio Lotito non pare avere fretta e l’appuntamento è spostato al termine della stagione. E sul tecnico si starebbe allungando proprio l’ombra della Juventus, che segue attentamente lo scenario e resta vigile sulla situazione legata al futuro dell’allenatore.

In ballo la qualificazione alla Champions League che, come riporta ‘La Repubblica’, potrebbe essere un fattore cruciale per il rinnovo di Inzaghi. In caso di arrivo tra i primi quattro posti, aumenterebbe infatti il potere contrattuale del tecnico, in vista dell’incontro di fine stagione. Di sicuro, la situazione va monitorata con grande attenzione e la pista per la panchina della Juventus tenuta in considerazione. Rinnovo bloccato e mistero sulla permanenza alla Lazio: Torino nel futuro per Inzaghi?