Calciomercato Juventus, la decisione di Ronaldo | Lo scenario per il futuro

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta in bilico e spunta un piano interessante che svela le intenzioni del bomber portoghese. Di seguito le prospettive per l'ex Real Madrid









La Juventus non molla in campionato e arrivata nel momento decisivo della sua stagione ha beneficiato di una straordinaria doppietta di Cristiano Ronaldo contro l’Udinese che ha rimesso a posto le cose proprio quando la qualificazione alla prossima Champions League sembrava complicarsi ulteriormente. In vista del prossimo futuro, la posizione del bomber portoghese resta, però, ancora in bilico.

Le sue prossime mosse vanno ancora delineate con un contratto che scadrà a giugno 2022, ma con segnali d’addio che non sono mancati nelle ultime settimane. Di certo, a fine stagione si farà il punto della situazione e si capirà quale sia realmente la decisione finale del portoghese dopo un’annata che è stata di tanto al di sotto delle aspettative. I bianconeri, infatti, non sono mai stati realmente in corsa per lo scudetto. Allo stesso modo, la Vecchia Signora ha visto l’eliminazione prematura dalla Champions League per mano del Porto. Ora spunta un nuovo scenario per il futuro dell’asso portoghese: scopriamo di cosa si tratta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole chiudere la carriera allo Sporting: il piano per il futuro

Le ultime ricostruzioni provenienti dal Portogallo delineano uno scenario decisamente interessante per CR7. Innanzitutto Cristiano Ronaldo ha ancora un altro anno di contratto con la Juventus, poi si tratterà di scegliere la sua nuova destinazione. In tal senso, secondo quanto riporta ‘Record’, il portoghese avrebbe voglia anche di sperimentare un nuovo campionato.

Come spiegano dal Portogallo, l’intenzione del bomber ex Real Madrid sarebbe giocare ancora a lungo, come vi abbiamo riportato anche nelle ultime ore, oltre i 40 anni e la famiglia è d’accordo con lui. L’intenzione finale di Ronaldo sarebbe, quindi, terminare la carriera nello Sporting CP, proprio lì dove tutto è iniziato e dove ha stupito il mondo fin dalle prime partite e dagli esordi in prima squadra. Un’ipotesi suggestiva e romantica per il futuro e un piano che pare già delinearsi: vedremo se si attuerà già a partire dalle scelte estive in ottica Juventus.