Intervista per Adrien Rabiot che racconta il segreto di Cristiano Ronaldo e parla di Pirlo e degli stadi senza tifosi

Giocare senza pubblico “fa schifo”. Adrien Rabiot in un’intervista a ‘Billion Keys’ ha parlato anche degli stadi senza tifosi: “Incide sulle partite: quando ci sono 50mila spettatori, sai perché giochi. Ora sembra che sono partite di allenamento, non c’è la solita motivazione perché manca l’adrenalina. Abbiamo bisogno di giocare con i tifosi. Il pubblico può aiutare una squadra nei momenti difficili. Quando si è sottopressione, i tuoi tifosi possono aiutare a raddoppiare gli forzi per raggiungere un risultato positivo”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il centrocampista francese racconta della sua esperienza alla Juventus: “Ogni giorno c’è qualcosa da imparare. Con un allenatore come Pirlo non puoi che imparare”. Da Pirlo a Ronaldo: “La chiave del successo è lavoro, lavoro e ancora lavoro. Non solo nel calcio: penso a Elon Musk. Sono lavoratori che non si fermano mai. Cristiano ha talento naturale ma non è solo questo. Conosce il suo corpo, sa come gestire gli sforzi”.