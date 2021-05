Dalla Spagna rilanciano ancora il nome di Riqui Puig per il futuro della Juventus. Pronta una proposta per convincere il Barcellona: la volontà del ragazzo









La Juventus è impegnata in un complesso rush finale per un posto Champions. I bianconeri sono in lotta con Atalanta, Napoli, Milan e Lazio e dovranno giocarsi le carte residue nelle ultime 4 giornate, per scongiurare un completo fallimento. Poi sarà tempo di pensare al mercato, con il club di Agnelli che dopo l’affare Arthur della scorsa estate, potrebbe imbastire una nuova trattativa con il Barcellona. Dalla Spagna insistono infatti con il profilo di Riqui Puig, che non ha un grande rapporto con Leo Messi. Un’intesa che si è andata sempre più deteriorando al di fuori del terreno di gioco, e che spiega anche il minor impiego del giovane talento del Barça.

Calciomercato Juventus, Puig nel mirino: offerta e vendetta su Messi

Puig finora non ha preso in considerazione l’idea di lasciare il Camp Nou in prestito, perché era convinto di poter essere di grande aiuto, scalando posizione nelle gerarchie. Al momento però le cose sono più complesse, e secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ il ragazzo sarebbe stanco di guardare gli altri dalla panchina. La sua crescita è infatti messa a repentaglio, e stando alla testata iberica al Barça non chiudono le porte ad un possibile trasferimento. Una situazione che avrebbe attirato la Juventus, pronta a mettere sul piatto anche 20 milioni di euro per arrivare a Puig che in questo modo si ‘vendicherebbe’ di Leo Messi andando a giocare insieme al rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, qualora dovesse restare ancora a Torino.