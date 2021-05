Calciomercato Inter e Juventus, occhi sul Barcellona per un talento in uscita dai blaugrana: diverse ipotesi di scambio

La sfida infinita tra Inter e Juventus può arricchirsi di un nuovo capitolo. I nerazzurri pronti a spodestare i bianconeri dal trono di campioni d’Italia, il duello si riproporrà comunque sul mercato tra poche settimane. Se Marotta ha l’obbligo di provare a rinforzare la sua squadra per proporsi finalmente ad alti livelli anche in Champions League, per Paratici c’è la necessità di proseguire nel processo di rinnovamento della rosa dei piemontesi. I due ex ‘colleghi’ in particolare possono mettere gli occhi su un talento in uscita dal Barcellona.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, sfuma il colpo per la fascia | Contatto in Premier! Le ultime

Calciomercato Inter e Juventus, assalto a Puig: le pedine di scambio con il Barcellona

Si tratta del centrocampista Riqui Puig, prospetto molto promettente ma che in questa stagione è finito ormai praticamente in disgrazia. Uscito da tempo dalle rotazioni di Koeman, che non intende puntare su di lui e ha chiesto la sua cessione, così come quella di Pjanic. Per il giovane talento blaugrana, sia l’Inter che la Juventus potrebbero battere le strade di scambi con i catalani. Al Barça continuano a piacere sia Lautaro Martinez sia Bastoni in casa nerazzurra e non è un mistero. Nomi di cui l’Inter non vorrebbe in realtà privarsi, ma le strade del mercato sono infinite. La Juve, in ottimi rapporti con i blaugrana, potrebbe imbastire un’altra operazione per andare a caccia di una super plusvalenza, che tornerebbe utile anche nell’ottica del Barcellona. Tra i nomi che potrebbero rientrare nell’asse, i ‘soliti’ Bernardeschi, Rabiot, Ramsey e Bentancur.